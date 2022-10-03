Житель Коми расплатился в магазине билетом Банка приколов

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В Вуктыле задержали 36-летнего местного жителя, который расплатился в магазине билетом Банка приколов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился администратор магазина. Он сообщил, что один из посетителей расплатился за товар билетом Банка приколов номиналом 5 тысяч рублей. На место прибыли полицейские. Они посмотрели записи с камер и нашли подозреваемого. Мужчина рассказал, что у него не было денег. Поэтому фигурант решил заплатить за алкоголь билетом Банка приколов. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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