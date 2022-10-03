В Сыктывкаре мужчина задушил 14-летнюю школьницу и сбежал в Польшу

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре осудили 49-летнего Семена Гуцана, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки. Мужчина жестоко расправился с школьницей в далеком 1994 году, когда вместе с напарником обокрал квартиру матери подростка.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Гуцан и его товарищ вломились в сыктывкарскую квартиру, где расправились с ребенком и похитили все ценное. После этого мужчина поспешил скрыться за границей.

- В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Его идентифицировали как Семена Гуцана. Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала процесс по выдаче обвиняемого, и осенью 2021 года он был экстрадирован в Россию. Сторона обвинения представила неоспоримые доказательства вины Гуцана, что позволило присяжным заседателем вынести единодушный обвинительный вердикт без снисхождения, - сообщили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что второй соучастник преступления, также скрывавшийся от следствия, в 2010 году скончался в Молдавии.

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