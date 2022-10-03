На пьяных водителей в Коми завели три уголовных дела

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За выходные в отношении пьяных водителей в Коми завели три уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

На выходных в Коми поймали 41 водителя, которые были пьяны или отказались от медосвидетельствования. Три уголовных дела завели в отношении людей, повторно севших за руль нетрезвыми. Больше всего пьяных водителей поймали в Сыктывкаре и Усинске.

Один из нарушителей устроил ДТП в Сыктывкаре. Мужчина 1980 года рождения ехал за рулем Kia Optima по улице Советской. В какой-то момент водитель не справился с управлением. После этого иномарка врезалась в четыре припаркованных машины и прицеп. В результате ДТП пострадал виновник аварии. Он отказался проходить медосвидетельствование. На мужчину составили административный материал. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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