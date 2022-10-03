Жители Коми отсудили 500 тысяч рублей за смерть своего сына

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Жители Ухты отсудили компенсацию у мужчины, избежавшего наказания за смерть их пропавшего сына. Соответствующее решение принял городской суд.

Родственник истцов пропал еще летом 2016 года. Родные ухтинца обратились в полицию. Стражи порядка начали искать человека. Было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что ответчик сильно избил ухтинца, и тот умер. Для того, чтобы замести следы, злоумышленник сжег тело. Его действия переквалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако в связи с истечением срока давности дело закрыли.

Родным покойного даже не удавалось установить факт смерти в ЗАГСе. Дело в том, что не была известна даже дата смерти, а медицинское заключение истцам не выдавали. Поэтому родственники умершего обратились в суд. Они рассчитывали установить факт смерти и получить компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей, а также компенсацию судебных расходов в размере 10 тысяч рублей с мужчины, избившего пропавшего до смерти.

Ответчик с требованиями не согласился. По его словам, каждому из двух истцов хватит 250 тысяч рублей. Суд встал на сторону ответчика. Каждый истец получил 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, компенсацию судебных расходов в размере 5 тысяч рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 300 рублей. Как передает БНК, суд принял решение об установлении юридического факта о смерти мужчины.

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