Мобилизованных жителей Коми обеспечат дополнительной экипировкой

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в правительстве намерены обеспечить дополнительной к базовому набору от Министерства обороны экипировкой призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

Руководитель региона отметил, что средства выделят из резервного фонда республики. На эти средства, сообщил Уйба, планируется купить все — от бронежилетов до нижнего белья.

— Утянем ремни, сократим расходы на социальный, медицинский блоки, но ребят будем отправлять в полной боевой готовности, — отметил руководитель региона, заверив, что это это не скажется на финансировании социальной и медицинской сфер.

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