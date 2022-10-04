В Коми 2023-й объявили Годом молодежи

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что 2023 год в республике объявили Годом молодежи. Об этом он заявил в своем классическом видеообращениию

По словам руководителя региона, с такой инициативой к нему обратились руководители молодежных организаций. Он посчитал, что такая политика являетмя правильной, и что нужно больше внимания уделять молодому пололению.

В настоящий момент указ не подписан, но Уйба его намерен подписать в ближайшее время.

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