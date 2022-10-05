Минздрав Коми огласил, кому нужно пройти диспансеризацию

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Минздрав Коми сообщил о порядке диспансеризации. В ведомстве проинформировали, кому необходимо полное обследование.
По предоставленной информации, в этот раз приглашают провериться жителей 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986 и 1983 годов рождения. Пациентам старше 40 нужно проходить обследование каждый год. Однако тем, кто перенес коронавирус, желательно явиться не ранее, чем через 60 дней после заболевания.
В министерстве проинформировали, что в случае прохождения диспансеризации возможно получить оплачиваемый отгул. Для этого дату нужно согласовать с работодателем.
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