В мэрии Сыктывкара сообщили о состоянии здоровья отравившихся детей

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Администрация Сыктывкара сообщила, что заболевшие в школе №18 дети в настоящий момент уже выздоровели. Данные предоставлены со ссылкой на заместителя главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяну Безуглую.

По ее словам, дети перенесли не пищевое отравление, а заразились норовирусом. Инфекция протекает в легкой форме и очень заразна, отметила медик.

– Все заболевшие дети перенесли инфекцию очень легко. Сейчас они здоровы и готовы идти в школу, – прокомментировала Безуглая.

Врач напомнила, что во избежание повторных случаев, нужно больше времени уделать приучению детей к гигиене.

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