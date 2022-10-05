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Происшествия5 октября 2022 6:15

Мэр Воркуты сообщил о произошедшей серьезной трагедии

Ярослав Шапошников сообщил о смертельном пожаре в Воркуте и спасении двух кошек
Источник:kp.ru
Фото: Ярослав Шапошников

Фото: Ярослав Шапошников

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил о крупной пожаре, который произошел накануне, 4 октября. По предоставленным данным, возгорание закончилось трагедией. На месте ЧП нашли погибшего мужчину. Руководитель администрации сообщил, что возгорание началось на Тиманской,12.

– Выехал по адресу Тиманская,12. К сожалению, пожар в одной из квартир закончился трагедией. Мужчина погиб, женщина в больнице, – проинформировал Шапошников.

Мэр добавил, что сотрудникам МЧС удалось спасти двух кошек, которые находились выше этажом. В качестве предварительной причины произошедшего он указал неосторожное обращение с огнем – горящая сигарета. На месте сейчас работают следователи.

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