В Коми 42-летний отец двоих детей подвергал их сексуальному, физическому и психическому насилию

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В Усть-Куломском районе Коми 42-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений в отношении своих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, сельчанин систематически подвергал своих сына и дочь физическому, психическому и сексуальному насилию.

Следствие установило, что на протяжении долго времени мужчина избивал детей, а дочь, которая не достигла 16 лет, стала жертвой сексуального насилия.

- Обвиняемый ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей (дочери и сына) и причинял им физические и психические страдания в виде систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий. Кроме того, в отношении дочери, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, злоумышленник совершил развратные действия, - рассказали в СК.

В ходе расследования собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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