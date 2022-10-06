В Коми в пункте металлолома грузовик сбил насмерть мужчину

Фото: архив КП

В Воркуте 5 октября произошла смертельная авария. По данным республиканского ГИБДД, ЧП зарегистрировано в 9:00 в пункте приема металлолома.

Погибший находился справа от грузовика «Урал» на весах пункта приема металлолома, когда 24-летний водитель машины на него наехал.

Когда на место ДТП приехали медики, пострадавший был еще жив, но после скончался в Воркутинской больнице.

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