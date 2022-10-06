На трассе Сыктывкар – Ухта 33-летний водитель Renault Logan лоб в лоб влетел в микроавтобус

Фото: УГИБДД МВД Коми

На трассе Сыктывкар – Ухта произошла серьезная авария, в которой пострадал 33-летний мужчина. Как рассказали в ГИБДД по Коми, водитель Renault Logan влетел в микроавтобус.

По данным ведомства, мужчина за рулем легковушки на 32 км трассы выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб в Volkswagen Transporter. От удара сильно пострадали обе машины.

Также прибывшие на место медики диагностировали у 33-летнего мужчины черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. От госпитализации пострадавший отказался.

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