На снос аварийного общежития в центре Сыктывкара выделено 230 млн рублей

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В Сыктывкаре намерены снести аварийное общежитие по Октябрьскому проспекту, 69. На эти цели из резервного фонда Коми выделено 230 млн рублей. Об этом сообщает БНК со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что жильцы общежития уже получают извещения об изъятии комнат. Для сыктывкарцев на сегодняшний день предусмотрено новое жилье в строящемся доме по улице Панева, который должен быть сдан в конце 2022 года.

Средства для расселения дома подлежат освоению до конца 2022 года. Неосвоенные остатки будут возращены в республиканский бюджет, в связи с чем расселение планируется до конца этого года, уточняет издание.

- После расселения всех жильцов, будут выполнены мероприятия по сносу многоквартирного дома. Однако точной даты еще не известно, - сообщают в мэрии.

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