В Коми 21-летний парень получил штраф за орден нацисткой Германии на одежде

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В Ухте 21-летний парень ходил с высшим орденом нацистской Германии, прицепив его к одежде. Молодой человек демонстративно прошелся по торговому центру, чем вызвал бурю негодования у горожан, которые написали на него заявление в полицию.

Обращение было оперативно рассмотрено, а полицейские быстро установили личность ухтинца. Оказалось, что парень уже не в первый раз попадет в поле зрения правоохранителей.

Горожанина оштрафовали на две тысячи рублей и отпустили, уточнили в пресс-службе МВД по Коми.

Источник: https://runews24.ru/syktyvkar/06/10/2022/4955d2f4ca4e13a2b26b5a5ca652dc0b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность нарушителя и составили в отношении него административный материал по ст.20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики), - заключили в министерстве.

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