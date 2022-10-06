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Общество6 октября 2022 13:09

Житель Коми заплатит миллион рублей за повреждение почвы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Троицко-Печорского обязали заплатить миллион рублей за повреждение почвы на территории особо охраняемой природной территории «Илычский». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина повредил почву на площади 234 квадратных метра. Сумма ущерба заказнику превысила миллион рублей. Жителя Коми привлекли к уголовной ответственности. Ущерб он не возместил. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Мужчину обязали возместить ущерб.

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