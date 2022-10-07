В Коми 18-летний парень зарезал односельчанку

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усть-Куломском районе 18-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 41-летней односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в мае в селе Усть-Кулом. Юноша выпивал с женщиной, и между ними возник конфликт. Парень схватил нож и как минимум дважды ударил односельчанку в область шеи. В результате пострадавшая скончалась на месте. Далее злоумышленник выкопал во дворе яму и зарыл там тело. Жителя Коми приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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