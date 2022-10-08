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Общество8 октября 2022 13:44

Находящиеся в Крыму три участника «Тавриды» из Коми находятся в безопасности

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Три участника арт-кластера «Таврида», представляющих Коми, находятся в безопасности. Об этом заявило региональное министерство образования.

По данным ведомства, проходящий в Крыму форум продолжается и на его работу не повлияло ЧП на Крымском мосту. Все три жителя Комы вышли на связь и их жизням ничего не угрожает.

— Площадка обеспечена всем необходимым для комфортного пребывания участников, экспертов и организаторов. Для разрешения логистических задач создана специальная межведомственная рабочая группа. Минобрнауки Коми поддерживает связь с участниками арт-кластера и организаторами, ситуация на контроле, — заявили в ведомстве.

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