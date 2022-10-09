В Коми восемь собак напали на молодую девушку

Фото: соцсети

Жительница Сосногорска пожаловалась в социальных сетях на нападение собак. Пострадавшая сообщила, что на нее напали восемь животных на Комсомольской улице. ЧП произошло, со слов девушки, 8 октября около 23:00.

– Одна из них начала лаять, спровоцировав остальных на агрессию. В результате порван плащ и укус на ноге. По чистой случайности удалось избежать более тяжелых последствий. Самое страшное, что рядом Кадетская школа, и каждый день там ходят дети, – рассказала о случившемся женщина.

Пользователи социальных сетей отозвались на сообщение критикой администрации. Сообщив, что город заполонили стаи бездомных собак, от чего там небезопасно находиться, в особенности вечером, когда не работает освещение.

– Администрация не хочет видеть наших проблем, – пишут разгневанные местные.

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