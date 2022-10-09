В Коми начались поиски пропавшей 80-летней Маргариты Борисовой

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении 80-летней жительницы Печорского района. Маргарита Борисова вышла из дома в поселке Изъяю 7 октября. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, серый цвет глаз, седые волосы до плеч.

Была одета: черная кожаная, вязанная бордовая шапка, поверх шапки белый платок.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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