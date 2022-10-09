Из Коми 9 октября отправили седьмую команду мобилизованных

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Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что 9 октября проводили из Коми седьмую колонну призванных в рамках частичной мобилизации жителей республики. В состав этой команды вошли жители Прилузского, Сысольского, Скойгородского районов, а также Ухты и Усинска.

Мобилизованные отправили из пункта сбора в детском лагере «Гренада» в Мурманск. Там, по словам руководителя региона, они проведут месяц на боевом слаживании, а после уже отправятся на место дислокации.

Уйба также добавил в своей речи, что первой команде, которая была ранее отправлена из региона, до 23 октября вышлют все необходимое обмундирование.

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