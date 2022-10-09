Известная уроженка Коми Катерина Шпица попала в антирейтинг красоты

Фото: архив КП

Известная уроженка Инты Катерина Шпица попала в рейтинг самых некрасивых актрис России. Девушка прокомментировала произошедшее, что из-за своей внешности не может сыграть многие роли, но не из-за красоты, а из-за того, что молодо выглядит.

– Значит, это мой крест. Как абсолютному чуду всегда радовалась, когда меня утверждали на роли, которые, казалось бы, мне по типажу не подходят», – прокомментировали землячку «Аргументы и Факты».

Несмотря на рейтинги и оценку внешности, девушка умудряется получать предложения на яркие роли в сериалах и фильмах, таких как «Топи», «Куприн», «Полярный».

Сама Катерина отмечает, что никогда не делала инъекций красоты и не пользовалась услугами пластических хирургов, отвергая тем самым слухи о перенесенных операциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы очень любим тебя»: родители пропавшей 14-летней школьницы из Ухты в слезах записали видеообращение (подробнее)