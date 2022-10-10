Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Ухта – Сосногорск

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Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Ухта – Сосногорск, которая произошла накануне, 9 октября. Под колесами авто скончался пожилой мужчина.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, трагедия случилась на 337 км дороги. 40-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo сбил 60-летнего пешехода на темной трассе. Водитель иномарки не стал дожидаться скорую, а сам решил довезти пострадавшего до больницы, однако спасти мужчину а не удалось.

По словам очевидцев, погибший был в темной одежде и голосовал на трассе. Некоторые проезжавшие рассказывают, что мужчина был еле заметен в сумерках и стоял чуть ли не на дороге.

- Стоял ведь даже не на обочине, а на дороге. Был в черной одежде, в черное время суток, без отражающих элементов. Ладно, я его заметила, потому что дальний свет вкллючила. Стоял, голосовал, - возмущается Анна, жительница Ухты.

Факт того, что погибший стоял прямо на дороге, подтвердили и в ГИБДД.

- Мужчина 1972 года рождения за рулем Volkswagen Polo ехал по дороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар в направлении Сосногорска. на 337-м км он сбил пешехода, который был на проезжей части, на полосе движения автомобиля. Мужчина 1962 года рождения скончался в центральной больнице Сосногорска, - заключили в Госавтоинспекции.

Добавим, что по данному факту начато разбирательство.

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