Валентина Выборова из Сыктывкара поборется за титул «Королевы Евразии»

Фото из личного архива героини истории

В Стамбуле пройдёт престижный конкурс красоты «Мисс Евразия». Одной из участниц, борющихся за корону королевы красоты, станет и сыктывкарка Валентина Выборова.

Девушка имеет за плечами богатый конкурсный опыт, участие и победы в различных состязаниях. В этот раз Валентина будет представлять не просто Республику Коми в Турции, а всю Россию.

Как рассказала уроженка Коми, сейчас она вовсю готовится к битве за титул: следит за питанием, уходом за собой, а также отдает предпочтение активной работе над своим телом в спортзале.

Валентина обещает сразить жюри 23 октября в Стамбуле.

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