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Общество10 октября 2022 13:07

Сроки окончания частичной мобилизации в Коми изменились

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми изменились сроки окончания частичной мобилизации. Ранее глава республики Владимир Уйба сообщал о том, что 10 октября из Коми на боевые слаживания отправится последняя группа запасников, призванных на военную службу. Однако сроки окончания мобилизации были перенесены.

Как сообщили «КП-Коми» в пресс-службе главы региона, отправка бойцов в зону СВО продолжится и на этой неделе. Точные даты завершения мобилизации пока не называются.

Уточняется, что причиной сдвига дат является ряд важных факторов.

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