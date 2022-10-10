Пианино в Кировском парке Сыктывкара больше не будут настраивать и чинить

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Излюбленное пианино в парке им. Кирова замолкнет. Об этом сообщила автор проекта «Пианино для всех» Полина Шабанова. Она также рассказала о дальнейшей судьбе инструмента. По ее словам, пианино теперь превратится в арт-объект.

- Друзья, наш с вами четвертый сезон проекта «Пианино для всех» окончен! Но! Красное пианино с нами не прощается! Владимир остается в беседке! По причине сильного износа инструмента и нецелесообразности его ремонта, нами, совместно с Администрацией города, решено превратить его в арт-объект, который украсит зимой пустынный и заснеженный парк. Да, виртуозно сыграть на нем вряд ли удастся, но сделать в беседке на фоне Красного пианино крутые фото – это пожалуйста! – написала на своей странице автор проекта Полина Шабанова.

Напомним, в беседке парка пианино установили в 12 июня 2018 года. С того момента пианино собирало вокруг себя горожан, все наслаждались прекрасным музицированием любителей и профессионалов. Ранее инструмент увозили на зимний период «отдыхать», его ремонтировали и настраивали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пианино в Кировском парке Сыктывкара отправляют «на зимовку» из-за вандалов (подробности)