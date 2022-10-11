Из Сыктывкара запустят авиарейсы в Екатеринбург

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Со следующего вторника, 18 октября, запустят авиарейсы по маршруту Сыктывкар – Екатеринбург. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, этот маршрут вошел в перечень субсидируемых. Первый самолет из Екатеринбурга вылетит 18 октября, а из Сыктывкара – с 20 октября. В неделю будет осуществляться по два рейса в одну сторону. Билет будет около 5 тысяч рублей. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн». Пока самолеты будут летать до конца года. Далее будут принято решения, продлевать ли рейс на следующий год. Уйба считает, что самолет в Екатеринбург будет востребованным. По его словам, авиарейс запустили по просьбам жителей Коми.

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