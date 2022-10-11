Как мобилизованным жителям Коми получить 100 тысяч рублей

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Жители Коми, призванные на военную службу в рамах частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Разработать механизм выплат поручил руководитель региона Владимир Уйба. Эту задачу оперативно выполнили, и уже 10 октября было подписано соответствующее распоряжение республиканского правительства. По вопросу выплат жители Коми могут обратиться в центры социальной защиты.

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