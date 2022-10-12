В Сыктывкаре из-за технических неполадок перестали принимать заявления на развод

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В Сыктывкаре горожане пожаловались на то, что в городском ЗАГСе не принимают заявления на развод. По словам сыктывкарцев, сотрудники учреждения аргументировали это тем, что из-за технических неполадок эта услуга стала недоступна.

Горожанин, который так и не смог подать заявление на развод, предложил Минюст вернуться к бумажным вариантам, чтобы избежать накладок в будущем.

- Загс Сыктывкара не может принимать заявления на развод и о желании молодых расписаться. Объяснение смешное: не работает компьютер. Что за бред, а как же раньше работали без компьютеров. Даже во время Великой Отечественной войны принимали и расписывали, а сейчас без компьютера мы не работаем. Может просто как по-старому: взять ручку и заполнить бланк, - цитирует недовольство мужчина издание БНК.

В Минюсте Коми отреагировали на претензию и пояснили, что 6 октября система ведения Единого госреестра записей актов гражданского состояния действительно временно была нестабильна по техническим причинам. Ее работу возобновили в тот же день спустя несколько часов. Поэтому сейчас запись доступна.

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