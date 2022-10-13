В Коми на СВО отправили десятую команду

Фото: архив КП

В Коми 12 сентября проводили десятую команду жителей республики, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, на специальную военную операцию. Торжественные проводы состоялись в образовательном центре «Гренада».

Уточняется, что в десятую команду вошли жители Усть-Вымского района, Сосногорска, Ухты, Сыктывкара и Воркуты. Мобилизованные для боевого слаживания отправятся в Мурманскую область. По данным пресс-службы главы Коми, среди них есть и добровольцы.

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