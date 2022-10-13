В Коми девять человек погибли под колесами авто

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В Коми раскрыта статистика смертности на дорогах. Так, по данным, предоставленным начальником УГИБДД МВД по Коми Андреем Перловасом, в республике выросла летальность среди пешеходов: с пяти случаев до девяти. Рост составил 80%.

Перловас отметил, что шесть погибших были сбиты в темное время суток и ни на одном из них не было светоотражающих элементов на одежде.

Всего количество наездов на пешеходов в этом году сократилось на 15% (127 случаев с начала года вместо 149), также на 18% меньше травмированных в результате таких ДТП (122 человека вместо 148 в прошлом году).

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