Участвовавший в СВО житель Коми награжден орденом Мужества посмертно

Фото: пресс-служба администрации Усть-Куломского района

Александра Маскиева, погибшего во время СВО, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе Усть-Куломского района, откуда военный родом.

Житель Коми во время спецоперации проявил мужество, отвагу и самоотверженность, за что и поучил высокую награду. Его жена Екатерина приняла орден вместо Александра.

― Саша не просил награды, но заслужил её. В час, когда Родина призвала, с мужеством отправился выполнять свой долг. Отдать свою жизнь ради других ― не каждый на это способен! Помним, любим, гордимся!, – написала Екатерина в социальных сетях.

Добавим, что Александр Маскиев родом из села Усть-Кулом. Служил по контракту в 200-ой отдельной мотострелковой Бригаде БВ СФ Мурманской области. Выполнял задачи в артиллерии, был командиром боевой машины.

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