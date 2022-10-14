На СВО отправили одиннадцатую команду жителей Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми проводили на специальную военную операцию одиннадцатую группу мобилизованных местных жителей, сообщили в пресс-службе главы республики 13 октября.

Проводы уже традиционно прошли в детском центре «Гренада». С напутствием выступил и руководитель региона Владимир Уйба.

Уточняется, что все мобилизованные получат соответствующее нормативам Минобороны РФ обмундирование. Партия экипировки для первых отправившихся на боевое слаживание готова и будет передана бойцам до перелокации в зону СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как и когда перечислят 100 тысяч рублей мобилизованным из Коми (подробнее)