В реке Печоре обнаружены тела троих утонувших жителей Коми

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В Печоре трагически оборвались жизни троих горожан. Мужчины рыбачили на местной реке и утонули.

Как стало известно «КП-Коми», компания печорцев решила порыбачить с лодки. Мужчины захватили с собой алкоголь, но и о безопасности не забыли: надели на себя спасжилеты Однако лодка перевернулась и все трое оказались в холодной воде. Выбраться на берег мужчины не смогли и утонули.

По предварительным данным, погибли мужчины в возрасте 40, 52, и 66 лет. Тело самого молодого из них было найдено 13 октября местным жителем в районе железнодорожного моста. Трупы его друзей были найдены сегодня, 14 октября. Тело одного из них вытащили сотрудники полиции, второго - «Спас-Коми».

По данному факту начато разбирательство. Следователи намерены восстановить картину трагедии и выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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