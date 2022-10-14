Жительница Коми незаконно прописала у себя трех мигрантов из Узбекистана

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В Воркуте 35-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинка зарегистрировала в своей квартире трех граждан Узбекистана. При этом женщина знала, что иностранцы не собираются там жить на самом деле. Жительница Заполярья призналась в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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