Первые мобилизованные жители Коми получили единоразовую выплату в 100 тысяч рублей

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В Коми начали перечислять единовоременную выплату мобилизованным жителям республики. Размер льготы составил 100 тысяч рублей. На ее получение претендуют сотни военнообязанных, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

Первыми крупную сумму денег получили жители Вуктыла. Всего 14 октября перечисление произойдет на карту 300 бойцов. Остальным, по словам главы региона Владимира Уйбы, деньги поступят 21 октября.

Также добавим, что зарплата мобилизованных составит более 140 тысяч рублей. Всем, у кого жалование ниже их обычной зарплаты, будет компенсирована разница.

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