Глава Коми взял ситуацию с разливом нефти под личный контроль

Фото: АО «Транснефть – Север»

Ситуация с разливом нефти находится под личным контролем главы республики Владимира Уйба. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Напомним, ЧП было зафиксировано на магистральном трубопроводе в Княжпоготском районе Коми. Возможность попадания нефти в водоемы региона исключена была сразу. На месте работают специалисты АО «Транснефть – Север», которые проводят мониторинг экологической ситуации.

— Выход нефти произошёл в условиях болотистой местности, создавшейся из-за осенней распутицы. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины выхода нефти устанавливаются, — сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

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