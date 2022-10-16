На Украине во время СВО погибли двое жителей Коми

Фото из личного архива погибших
Во время военной спецоперации на Украине погибли двое жителей Коми. Об их смерти сообщили родные в социальных сетях. Известно, что оба военнослужащих из Печоры.
21 сентября погиб Олег Иванов, о его гибели стало известно 12 октября, в тот же день трагические вести сообщили и родные Виктора Манчула.
Сотни жителей Коми приносят соболезнования семьям погибших бойцов и желают им сил пережить горе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Маскиев из Усть-Куломского района награжден орденом Мужества посмертно (подробности)