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Политика16 октября 2022 7:59

На Украине во время СВО погибли двое жителей Коми

Источник:kp.ru
Фото из личного архива погибших

Фото из личного архива погибших

Во время военной спецоперации на Украине погибли двое жителей Коми. Об их смерти сообщили родные в социальных сетях. Известно, что оба военнослужащих из Печоры.

21 сентября погиб Олег Иванов, о его гибели стало известно 12 октября, в тот же день трагические вести сообщили и родные Виктора Манчула.

Сотни жителей Коми приносят соболезнования семьям погибших бойцов и желают им сил пережить горе.

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