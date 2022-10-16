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Общество16 октября 2022 15:47

В Коми ученики начальных классов разрезали стенд тружеников тыла

Источник:kp.ru
Фото: администрации поселения

Фото: администрации поселения

В Выльгорте школьники испортили стенд, посвященный труженикам тыла. Об этом сообщили местные власти. По их данным, юными вандалами оказались ученики начальных классов.

Хулиганы изрезали плакат острым предметом. Теперь родителям школьников придётся возместить ущерб и заплатить за новый баннер.

— Вандалов быстро нашли «по горячим следам». Ими оказались учащиеся начальных классов одной из школ села. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Кроме того, зафиксированы случаи вандализма с подсветкой имён героев-фронтовиков на мемориальных плитах. Поэтому сегодня есть проблемы с освещением территории Мемориала, — рассказала руководитель администрации райцентра Елена Доронина.

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