Из-за разлива нефти в Княжпоготском районе введен режим ЧС

Скриншот видео

Режим ЧС введен в Княжпоготском районе Коми. Там был зафиксирован выход нефти на магистральном трубопроводе. О введении режима ЧС сообщил глава республики Владимир Уйба.

По словам руководителя региона, нефть вылилась в болото, которое не имеет выходов ни к ручьям, ни к рекам. Угрозы населению нет, заявил Уйба.

— Несмотря на то, что значительного ущерба не нанесено, мы ввели муниципальный уровень ЧС, чтобы локализовать все работы по нераспространению утечки на территории. Именно муниципальный ЧС. Никаких угроз для водных источников и населения нет, — сказал глава Коми.

Владимир Уйба поделился и подробностями того, как устраняются проблемы, возникшие из-за утечки. Как только было зафиксировано падение давления в нефтепроводе, его участок был локализован, высланы аварийные бригады, которые нашли место утечки. Разлив был на грунт, частично попал в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку. Тем самым угрозы для водоснабжения нет.

17 октября к утру участок, где произошел разрыв, будет вырезан, потому что труба должна пройти специальные исследования в научно-исследовательском институте, потому что нужно понять, почему произошел разрыв в трубе. Руководитель республики заметил, что еще весной именно на этом участке проводилось ультразвуковое исследование, так называемая дефектоскопия. Никаких замечаний к качеству трубы не было. До конца недели нефтесодержащий слой земли будет полностью убран и отправлен на специальный полигон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми взял ситуацию с разливом нефти под личный контроль (подробности)