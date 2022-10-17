В школы республики поступил учебник нового поколения по коми языку

Фото: Минобразования Коми.

Школы Республики Коми получили новые учебники для 1 классов по государственному коми языку «Коми кыв». Как сообщает Минобразования региона, авторами издания стали преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина.

По словам пресс-службы ведомства, учебник для 1 класса составлен по обновленному стандарту начального общего образования, с учетом психологических и возрастных особенностей первоклассников содержание учебника построено на ситуативно-игровой основе.

Фото: Минобразования Коми.

Фото: Минобразования Коми.

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