В Коми 16-летний мальчик за рулем кроссовера вылетел в кювет

Фото: архив "КП"

В Прилузском районе Коми произошло ДТП с участием подростка. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике, 16-летний мальчик не справился с управлением LADA XRAY и вылетел в кювет.

Авария произошла между двух сел - Прокопьевкой и Леткой. Как уточнили в Госавтоинспекции, на 517 км трассы подросток не справился с управлением кроссовера и вылетел в кювет. К счастью, мальчик не сильно пострадал. У него диагностирован ушиб шеи и в стационарном лечении он не нуждается.

Водительских прав у ребенка нет и никогда не было. По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около ТЦ «Макси» в Сыктывкаре сбили 13-летнего подростка (подробности)