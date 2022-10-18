Коми дополнительно получит более 32 млн рублей на расселение аварийного жилья

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Коми получит еще 32,75 млн рублей на расселение жильцов аварийных домов. Об этом стало известно во время совещания вице-премьеров России. Глава правительства Михаил Мишустин же поручил зампреду Марату Хуснуллину проконтролировать эффективность использования средств.

Отметим, что дополнительные деньги на расселение аварийного фонда получили 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании.

За последние три года целевые показатели регпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Коми в 2021 году были перевыполнены. По количеству квадратных метров, подлежащих расселению, выполнение составило 122 %, по гражданам – 101 %. Таким образом, в период с 2019 по 2021 было расселено 51,05 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 1107 жилых помещений, 2373 гражданина.

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми Андрей Лисов, данная мера поддержки позволит в 2023 году улучшить жилищные условия еще большего числа граждан, обеспечить их лучшими условиями для жизни. «Сокращение аварийного фонда и переселение граждан в комфортное жилье – одно из ключевых направлений национального проекта «Жилье и городская среда», – подчеркнул министр.

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