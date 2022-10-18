В Ухте 16-летний хулиган вызвал гнев всех горожан из-за выходки в парке

Скриншот видео

В Ухте 16-летний подросток оказался в центре скандала: юноша попал на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он портит имущество центра им. Г.А. Карчевского.

На кадрах видно, как подросток со всей силы сначала бьет ногами стены учреждения, а затем, набрав скорость, с разбега влетает в установленный арт-объект. Действия мальчика вызвали шквал негодования среди взрослого населения Ухты.

Сейчас личность студента установлена, а руководство центра написало заявление в полицию.

— Размер ущерба более чем значительный, это только одно видео. Также информационное письмо будет направлено в учебное заведение, где пока ещё обучается этот студент. Все авторы вандализма и хулиганства прошлых случаев установлены и понесли уголовные наказания, в том числе связанные с лишением свободы. Ждём этих молодых людей и их родителей с публичными извинениями перед горожанами. Это позволит хоть немного сгладить вину, — обратилось к родителям подростка руководство центра.

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