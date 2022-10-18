В Сыктывкаре не получившая подарок на 8 марта женщина напала с ножом на мужа

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В Сыктывкаре местная жительница оказалась на скамье подсудимых. Ее обвиняли в причинении вреда здоровью мужу.

Как рассказали в пресс-службе суда, женщина обиделась на супруга на то, что тот не подготовил для нее подарок к 8 марта. Огорченная сыктывкарка напала на мужа с ножом и вонзила его в левую руку мужчины. В момент конфликта женщина была пьяна.

- В результате нападения мужчина получил резаную рану левого предплечья с повреждением вен и мелких артерий. Из-за обильного кровотечения с развитием шока тяжелой степени повреждение по признаку опасности для жизни квалифицировали, как тяжкий вред здоровью. Женщина вину признала частично, сообщив, что умышленно удар потерпевшему не наносила, размахивая ножом, она хотела испугать последнего, чтобы тот ушел, - рассказали в пресс-службе.

Суд учел, что обвиняемая ранее не судима, а также противоправность поведения потерпевшего, которое стало поводом для преступления. Более того, сыктывкарка оказала первую помощь раненому супругу, извинилась и в дальнейшем посещала его в больнице. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Женщину приговорили к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщается в пресс-релизе Сыктывкарского горсуда.

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