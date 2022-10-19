В Коми объявили сбор поддержанных телефонов для бездомных

Фото: архив КП

Волонтерский проект «Сытый гражданин» из Сыктывкара объявил в социальных сетях сбор поддержанных телефонов для малоимущих и бездомных подопечных. По данным волонтеров, подойдут любые модели – как сенсорные, так и кнопочные.

Решение, как уточняется в сообщении, было принято после опроса на одной из точек раздач еды. Многие подопечные рассказывали, что у них нет возможности позвонить в трудную минуту.

Телефоны можно будет принести на точки раздачи, точные координаты можно посмотреть в группе добровольцев.

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