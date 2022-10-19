В Коми девять школьных спортзалов отремонтируют до 2025 года

Фото: архив "КП"

В девяти школах Коми намерены обновить спортивные залы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.

Ремонтные работы начнутся в 2023 году и продлятся два года. На эти цели планируется выделить более 3 млн рублей на каждую школу.

Так, ремонт спортзала и обновление инвентаря в 2023 году будет в школе №5 в Сосногорске, интинской школе №10, школе поселка Изъяю. В 2024 году обновятся школа №2 им. Кравченко Г.В. в Вуктыле, школа №1 в Емве Княжпогостского района, школа №1 в городе Микунь Усть-Вымского района. В 2025 году отремонтируют Усогорскую школу поселка Усогорск Удорского района, Гимназию №1 в Воркуте, и усинскую школа №1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре оцепили школу №34 (подробности)