В Коми намерены платить стипендии деятелям культуры и творческой молодежи

Фото: архив "КП"

В Коми хотят учредить новые стипендии. Они коснутся выдающихся людей в области культуры и творческой молодежи.

Согласно проекту Минкульта Коми, опубликованном на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов, на эти цели ежегодно хотят выделять по одному миллиону рублей. Размер стипендии будет три и полторы тысячи рублей.

Стипендии будут назначаться министерством культуры, туризма и архивного дела сроком на один год и выплачиваться ежемесячно с 1 января следующего года.

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