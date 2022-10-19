В Коми крупный волк вышел в поселок

Фото: pxhere.com

В поселке Синдор Княжпогостского района заприметили волка, видео с ним заснял местный житель.

На камеру телефона попал крупный хищник. Водитель ехал по дороге, как выскочил волк, сновался меж машинами, испугавшись яркого света автомобильных фар.

- И долго он так будет бегать? – возмущается в комментариях Светлана Максимова.

- Пока не кинется на людей... Наверное, этого и ждут, - возмущается Светлана Васькина. Напомним, после кратковременного летнего перерыва, волки принялись вновь разгуливать в Коми с сентября. Так, 19 сентября, в Усть-Куломе серый украл собаку прямо из центра села. Шокирующая информация появилась в социальных сетях. В середине октября в поселке Большой Тыдор Усть-Вымского района волки напали прямо около крыльца на собаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семье растерзанной насмерть волками 14-летней девочки из Коми выплатят 3 млн рублей (подробности)