Призванный житель Коми рассказал, как и куда отправили мобилизованных и что их там ждало

Фото из личного архива героя истории

В Коми продолжается отправка мобилизованных граждан на места боевых слаживаний. Попавший в первую группу призывников житель Усогорска Владислав рассказал, куда он попал, что их ждало в «учебке» и какие условия ждут мобилизованных.

Так, по словам Владислава, он попал в Санкт-Петербург. Никаких проблем с обмундированием или питанием в учебной части у мужчин не возникло: кормят три раза в день, а экипировку подбирают строго по размеру.

Бойцы также проходят военную подготовку. Владислав отмечает, что они вспомнили и усовершенствовали навыки стрельбы из различного оружия в зависимости от военно-учетной специальности, а старшие по званию раскрывают секреты ведения боя.Также Владислав поделился с режимом дня, который расписан поминутно.

- Подъем в 6:00, завтрак и развод на убытие по занятиям. На занятиях максимально подробно разбирается тактика и навыки выживания. Рассказывают про разные виды мин, их устройство, способы обезвреживания. Проводились тактические учения, обучение ведения связи между подразделениями и многое другое. Особое внимание уделено медицине. Преподают военную науку офицеры с боевым опытом, некоторые уже бывали на Украине, кто-то из них имеет сирийский опыт. Делятся различными лайфхаками, хитростями ведения боя, - пишет Владислав в социальных сетях.

В будущем команду намереваются отправить в зону СВО, однако, по понятным причинам, мужчина раскрыть такие данные не может.

- Настроение у всех боевое. Конечно, когда ты перед неизвестностью, страшновато. Ничего, все мужики, все держатся, все понимают, что надо. Морально готовы, так сказать. Дальнейшим нашим местом пребывания поделиться по понятным причинам не могу, да и незачем, - заключил Владислав.