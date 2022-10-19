Путин наделил Владимира Уйбу дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

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Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Об этом стало известно во время заседания Совбеза. Соответствующий указ президент России уже подписал.

Согласно документу, губернаторы смогут координировать работу по осуществлению безопасности в регионе, исходя из ситуации.

- В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов, - сказал Путин.

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