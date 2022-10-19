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Общество19 октября 2022 12:38

Путин наделил Владимира Уйбу дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Об этом стало известно во время заседания Совбеза. Соответствующий указ президент России уже подписал.

Согласно документу, губернаторы смогут координировать работу по осуществлению безопасности в регионе, исходя из ситуации.

- В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов, - сказал Путин.

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